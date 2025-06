Highlights e Gol Monterrey Inter | Lautaro evita la sconfitta – VIDEO

L’esordio stagionale dell’Inter nel Mondiale per Club si trasforma in un'occasione di suspense grazie a Lautaro Martinez, che con un gol decisivo evita la sconfitta contro il Monterrey. Dopo una prestazione altalenante e una pesante sconfitta in partenza, i nerazzurri dimostrano carattere e determinazione. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, apre le porte a nuovi obiettivi; ora, l'Inter dovrà migliorare le proprie performance per conquistare il titolo.

Highlights e Gol Monterrey Inter: Lautaro evita la sconfitta nella prima partita del nuovo Mondiale per Club. Tutti i dettagli. L’esordio stagionale dell’ Inter di Cristian Chivu nel Mondiale per Club non è stato all’altezza delle aspettative. Dopo la pesante sconfitta di Monaco, i nerazzurri non vanno oltre l’ 1-1 contro il Monterrey, avversario abbordabile ma capace di sfruttare le indecisioni difensive interiste. A passare in vantaggio sono proprio i messicani con una rete di Sergio Ramos, bravo a infilarsi tra le maglie larghe della retroguardia nerazzurra. La reazione dell’Inter arriva, come spesso accade, grazie a Lautaro Martinez: il capitano risponde con un gol di rabbia, confermandosi ancora una volta il leader tecnico ed emotivo della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Highlights e Gol Monterrey Inter: Lautaro evita la sconfitta – VIDEO

