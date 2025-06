Hideo Kojima crede che il team di Clair Obscur | Expedition 33 abbia le dimensioni perfette

innovazione e collaborazione nel mondo videoludico. Dopo aver lasciato un’impronta indelebile con le sue opere, Kojima sottolinea come il team di Clair Obscur: Expedition 33 dimostri che le dimensioni perfette favoriscono creatività, efficienza e qualità. Una conferma che anche i progetti più ambiziosi possono nascere da team agili e affiatati, capaci di innovare e conquistare i giocatori di tutto il mondo.

Dopo aver lasciato un'impronta indelebile nell'industria con Metal Gear e Death Stranding, Hideo Kojima torna a far parlare di sé, ma questa volta per lodi rivolte ad un altro studio, ad uno team di sviluppo più chiacchierati del momenti: Sandfall Interactive! Difatti il celebre autore giapponese ha dichiarato che Clair Obscur: Expedition 33, l'acclamato RPG dello studio francese Sandfall Interactive, rappresenta per lui il modello ideale di sviluppo per un gioco, visto che è stato sviluppato da un team piccolo, coeso, ma capace di risultati sorprendenti. Lanciato ad aprile 2025, il titolo è diventato rapidamente uno dei giochi più discussi dell'anno, amato per la sua narrazione cupa ma coinvolgente, l'apprezzato sistema di combattimento a turni ed una colonna sonora evocativa.