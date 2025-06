Hello kitty lancia due nuove collezioni estive irresistibili

Preparati a scoprire due nuove collezioni estive di Hello Kitty, un’estate all’insegna della moda e del divertimento! Frutto di una collaborazione esclusiva con Avail, queste linee uniscono stile e l’iconico fascino dei personaggi Sanrio, offrendo un’ampia scelta di abbigliamento e accessori per la casa. La presentazione ufficiale si terrà il 21... non perdere l’occasione di vivere l’estate più kawaii di sempre!

Il mondo di Hello Kitty si prepara ad un'estate all'insegna della novità e dello stile, grazie al lancio di due nuove collezioni tematiche pensate per i fan più appassionati. Frutto di una collaborazione con il rivenditore giapponese Avail, queste linee combinano design alla moda con l'iconico fascino dei personaggi Sanrio, offrendo prodotti che spaziano dall'abbigliamento agli accessori per la casa. La presentazione ufficiale avverrà il 21 giugno, sia nei negozi fisici che online, portando in scena una vasta gamma di articoli ideali per arricchire ogni momento estivo. la collezione "Sun-Kissed Series": un'estate sotto il segno di hello kitty.

