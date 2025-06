Hello Kitty e Sanrio | la mossa che rivoluziona l’anime

Hello Kitty e Sanrio stanno per rivoluzionare il mondo dell'anime e dei manga con una mossa strategica che promette di cambiare le regole del gioco. Collaborando con IG Port, casa di produzione di grandi nomi come Production I.G., Wit Studio e Mag Garden, Sanrio mira a espandere il proprio impatto nel settore dell'animazione giapponese. Questa decisione rappresenta un passo decisivo verso un nuovo capitolo nel panorama dell'intrattenimento, aprendo le porte a un futuro ricco di innovazione e creatività .

l’impatto di sanrio nel mondo dell’animazione e dei manga. Recentemente, sanrio ha annunciato una mossa strategica che potrebbe rivoluzionare il panorama dell’ industria dell’anime. La collaborazione con IG Port, società proprietaria di produzioni di rilievo come Production I.G., Wit Studio e Mag Garden, indica un’intenzione concreta di espandere la presenza del franchise nel settore degli anime e dei manga. Questa decisione rappresenta un passo significativo per il marchio, noto principalmente per la celebre icona di Hello Kitty, verso un coinvolgimento più profondo nel mondo della produzione audiovisiva giapponese. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Hello Kitty e Sanrio: la mossa che rivoluziona l’anime

In questa notizia si parla di: sanrio - anime - mossa - hello

Anime con personaggi Sanrio: 3 da vedere - nel 1974 Yuko Shimizu crea Hello Kitty, che diverrà la mascotte principale della Sanrio. Scrive eroicafenice.com

Hello Kitty - Anime - L'Asakusa Tobu Hotel di Asakusa, celebre quartiere di Tokyo in Giappone, ha recentemente annunciato una collaborazione con Hello Kitty, la mascotte di Sanrio famosa in tutto il mondo. Segnala anime.everyeye.it