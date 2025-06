Helena Prestes elimina il commento nei confronti di Zeudi | cosa è emerso

Helena Prestes, nota al grande pubblico per il suo percorso nel Grande Fratello, si trova al centro di una recente vicenda social. Dopo aver commentato lo show di Zeudi Di Palma all’estero, ha deciso di eliminare il suo messaggio, lasciando molti a chiedersi il motivo di questa scelta. Una mossa che alimenta ulteriori curiosità sulla sua posizione e sui rapporti con la collega. Ma cosa ha spinto Helena a fare questo gesto?

Helena Prestes, la reazione della modella allo show realizzato da Zeudi Di Palma all’estero. L’ex gieffina ha poi eliminato il commento. Helena Prestes, è diventata sempre piĂą nota la grande pubblico dopo aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello. La giovane modella durante la sua permanenza nella Casa piĂą spiata d’Italia ha in primis instaurato un legame con Zeudi Di Palma, ma le due donne dopo poche settimane si sono allontanate tra una frecciatina ed una discussione. Leggi anche Guida per i Turisti in Israele: situazione attuale e uscita dal Paese Ecco cosa è emerso nelle ultime ore. 🔗 Leggi su 361magazine.com