Helena Christensen senza trucco | è bellissima su Instagram

Più bella che mai, e così sicura di se stessa da mostrarsi senza trucco sui social. A 56 anni Helena Christensen, leggendaria top model, è se possibile, ancora più affascinante di quando calcava le passerelle negli Anni Novanta per le più importanti firme fashion. E ne ha dato prova in un video in cui mostra come si trucca quotidianamente, partendo con il viso senza trucco. Helena Christensen senza trucco svela i suoi segreti di bellezza. La modella danese ha girato un video per Vogue Usa in cui rivela gli step della sua beauty routine. Nel video Helena Christensen compare senza trucco, mettendo in mostra una pelle radiosa e i luminosissimi occhi, mentre i suoi capelli scuri sono tenuti in ordine da due mollette. 🔗 Leggi su Amica.it