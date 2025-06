Harry svela la sua identità | cosa succede in Resident Alien Stagione 4

La quarta stagione di Resident Alien si distingue per colpi di scena sorprendenti e rivelazioni sconvolgenti. Harry, l’alieno dal carattere ambiguo, si svela sempre di più, lasciando i fan con il fiato sospeso. Le indagini di Mike e Liv si fanno più intense, portando alla luce dettagli chiave sulla sua vera identità . Cosa riserverà il prossimo capitolo di questa avvincente serie? La suspense è appena iniziata.

