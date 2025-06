Harry Potter | Gary Oldman come Silente nella nuova serie?!

Ma ha svelato anche quale ruolo gli avrebbe fatto battere il cuore: quello di Silente. Un’ipotesi che accende la fantasia dei fan, pronti a immaginare Oldman nel ruolo del saggio e potente preside di Hogwarts. Con il suo talento e carisma inconfondibile, l’attore porterebbe sicuramente una nuova profondità al personaggio, rendendo questa nuova avventura magica indimenticabile.

Gary Oldman, indimenticabile volto di Sirius Black nei film di Harry Potter, ha rivelato quale personaggio gli sarebbe piaciuto interpretare nel reboot televisivo in arrivo su HBO. Durante un'intervista video per Variety, l'attore ha ripercorso la sua carriera, soffermandosi con affetto sul periodo trascorso nel magico mondo creato da J.K. Rowling. Oldman ha ricordato con entusiasmo il suo ingresso nella saga con Il prigioniero di Azkaban, lodando il lavoro del regista Alfonso Cuarón per aver dato vita al libro con uno stile così distintivo. Poi, parlando della nuova serie targata HBO — le cui riprese inizieranno entro l'anno — ha confessato quale ruolo avrebbe voluto interpretare, se solo le circostanze lo avessero permesso: Albus Silente.