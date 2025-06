Harry e Meghan con i figli a Disneyland | pioggia di polemiche ecco perché

Harry e Meghan hanno scelto Disneyland come scenario per celebrare il quarto compleanno di Lilibet, regalando un momento magico alla famiglia. Tuttavia, questa festa apparentemente da sogno ha suscitato una pioggia di polemiche, divise tra gioia e critiche. Ma cosa si cela davvero dietro questa scelta? Approfondiamo le ragioni e le reazioni che hanno fatto discutere il pubblico e i media.

Harry e Meghan con i figli a Disneyland ma finisce male: pioggia di polemiche – Un compleanno da sogno quello della piccola principessa Lilibet, che ha appena compiuto quattro anni. I duchi del Sussex, Harry e Meghan, hanno scelto un luogo simbolo dell’infanzia e della magia per festeggiare: Disneyland. Insieme alla figlia e al fratellino Archie, la coppia è stata avvistata tra giostre, parate e principesse animate. Harry e Meghan con i figli a Disneyland ma finisce male: pioggia di polemiche. Sui social sono apparsi diversi contenuti: un video in cui Lilibet corre spensierata accanto ai genitori, tiene per mano Meghan, sorride e gioca; poi immagini della famiglia su alcune attrazioni del parco, e ancora la torta di compleanno — ovviamente a tema La Sirenetta — e un emozionante incontro con Elsa di Frozen, uno dei momenti clou della giornata. 🔗 Leggi su Tvzap.it