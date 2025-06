Halle day 1 e 2 | Sinner mentality!

L’attesa è finita! Halle Day 1 e 2 ci regalano emozioni intense con Sinner, che sfoggia una mentalità da vero campione nel suo debutto sull’erba, e Cobolli, che si esalta in coppia con Fonseca. Avete già visto le coppie del misto degli US Open? Non perdetevi la nostra diretta alle 8:15 su TennisMania: vi aspettiamo per un tuffo nel cuore del tennis!

Come se quasi nulla fosse il n. 1 del mondo debutta sull’erba con una prestazione piuttosto solida. Cobolli si esalta con Fonseca. L’avete viste le coppie del misto degli Us Open? Vi aspettiamo alle 8:15 in diretta a TennisMania. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Halle day 1 e 2: Sinner mentality!

