Hai un tumore La famosa dei social riceve la terribile diagnosi poi la scoperta sconvolgente

La fama sui social non sempre protegge dall’incertezza della vita: questa è la storia di una nota food blogger e influencer, seguita da quasi 10mila follower, che ha vissuto un incubo psicologico a causa di un errore diagnostico. Dopo aver creduto di avere un tumore maligno, la verità è emersa grazie alla giustizia. Oggi, il Tribunale di Treviso ha condannato le cliniche coinvolte, portando finalmente giustizia e speranza.

Per quasi un mese ha vissuto con l’angoscia di avere un tumore maligno, convinta che il tempo le stesse per scadere. L’odontoiatra e nota food blogger seguita su Instagram da quasi 10mila follower, ha attraversato un incubo psicologico causato da un errore diagnostico che ha coinvolto due cliniche private. Un errore che oggi, a distanza di anni, è stato riconosciuto anche dal Tribunale di Treviso, che ha condannato le due strutture sanitarie a risarcirla per il danno morale provocato. Era il gennaio del 2021 quando Anna Gumirato, 30 anni, decise di sottoporsi alla rimozione di un neo localizzato sul cuoio capelluto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it