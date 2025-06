Hai un cancro alla pelle | ma non era vero La food blogger Anna Gumirato risarcita dopo 4 anni per la diagnosi errata

Un errore medico può cambiare la vita: Anna Gumirato, giovane food blogger e odontoiatra di Treviso, ha vissuto quasi un mese con la paura di un cancro alla pelle. Oggi, dopo quattro anni di battaglie legali, finalmente riceve giustizia, con una condanna che riconosce il danno subito. Una storia che ci ricorda quanto sia fondamentale la precisione e l’attenzione nel mondo sanitario.

Per quasi un mese ha vissuto con la convinzione di avere un tumore maligno alla pelle. Un incubo che aveva stravolto la vita di Anna Gumirato, 30enne odontoiatra e food blogger di Treviso. Oggi, a distanza di quattro anni, arriva una sentenza che le riconosce giustizia: le due cliniche private che le avevano erroneamente diagnosticato un carcinoma sebaceo sono state condannate dal Tribunale di Treviso a risarcirla per il danno morale subito. L’errore che ha sconvolto la vita della 25enne. Tutto iniziò nel gennaio 2021, quando Anna Gumirato, allora 25enne, si sottopose alla rimozione di un piccolo neo sul cuoio capelluto presso una clinica privata della provincia. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: pelle - food - blogger - anna

Una diagnosi sconvolgente, il terrore di una malattia aggressiva, poi la scoperta che era tutto – per fortuna - un errore. È la vicenda vissuta dalla trevigiana Anna Gumirato, 30enne odontoiatra e food blogger, che per quasi un mese ha creduto di essere affetta Vai su Facebook

«Hai un cancro alla pelle»: ma non era vero. La food blogger Anna Gumirato risarcita dopo 4 anni per la diagnosi errata; Credeva di avere un cancro, ma la diagnosi era sbagliata: due cliniche costrette a pagarle un risarcimento; «Lei ha un tumore maligno»: due cliniche stangate per danno morale”. La diagnosi alla 25enne Anna Gumirato era.

Diagnosi sbagliata: «Lei ha un tumore maligno alla pelle». Due cliniche private stangate per danno morale alla blogger 30enne Anna Gumierato - Una diagnosi sconvolgente, il terrore di una malattia aggressiva, poi la scoperta che era tutto – per fortuna - Si legge su ilgazzettino.it

“Ho un tumore maligno”, ma la diagnosi è sbagliata. Food blogger risarcita per ‘danni morali’ - Anna Gumirato ha vissuto un mese credendo di avere un carcinoma sebaceo, ma un secondo parere ha rivelato l'errore diagnostico ... Secondo ilfattoquotidiano.it