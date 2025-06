Hacker filoisraeliani irrompono nella tv di Stato iraniana trasmessi filmati di proteste femminili

In un audace gesto di protesta, hacker filoisraeliani hanno violato la TV di Stato iraniana, trasmettendo filmati di proteste femminili e inviti a scendere in piazza contro il regime degli ayatollah. Questo atto di cyber-disobbedienza ha acceso un dibattito sulla libertà di espressione e sulle tensioni geopolitiche in atto. Un episodio che dimostra come la tecnologia possa diventare strumento di resistenza e denuncia in contesti repressivi.

Blitz degli hacker filoisraeliani sulla tv di Stato iraniana, che per alcuni momenti ha trasmesso filmati di varie proteste delle donne in cui si incitava la popolazione a scendere in piazza contro il regime degli ayatollah. Lo afferma il quotidiano Hamshahri, che ha condiviso un video della breve interruzione con un testo che recita: "Gli hacker si sono infiltrati nella televisione di Stato e hanno trasmesso un appello che chiedeva alla gente di scendere in piazza". La tv di Stato iraniana ha poi avvertito gli spettatori che ciò era dovuto "ad attacchi informatici condotti dal nemico sionista". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hacker filoisraeliani irrompono nella tv di Stato iraniana, trasmessi filmati di proteste femminili

