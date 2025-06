Ha aderito allo Stato Islamico Giovane arrestato | l’accusa è terrorismo

Un giovane di 20 anni, di origine marocchina, è stato arrestato a Perugia con l’accusa di terrorismo: avrebbe aderito convintamente allo Stato Islamico, rappresentando una minaccia reale per la sicurezza nazionale. Questa vicenda evidenzia ancora una volta quanto sia cruciale il ruolo delle forze dell’ordine nel prevenire e contrastare le reti terroristiche. La lotta contro il terrorismo richiede vigilanza costante e collaborazione internazionale per proteggere i cittadini e preservare la pace.

Perugia, 18 giugno 2025 – L’accusa è molto grave, perché secondo gli inquirenti avrebbe aderito organicamente ad un’organizzazione terroristica denominata “Stato Islamico”. Per questo un 20enne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri del Ros con il supporto del comando provinciale di Perugia. L’uomo, secondo le accuse, avrebbe " aderito convintamente al progetto terroristico di quella struttura e verso la quale ha messo a disposizione le proprie capacità". I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Perugia su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ha aderito allo Stato Islamico”. Giovane arrestato: l’accusa è terrorismo

