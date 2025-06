Gyokeres Juve l’Arsenal si toglie dalla corsa per l’attaccante? Virata decisiva per un altro obiettivo dei bianconeri | il domino può portare lo svedese a Torino

Il calciomercato della Juventus si infiamma con una possibile svolta: mentre l'Arsenal si avvicina a Benjamin Sesko, il sogno Viktor Gyokeres si riaccende. La decisione dei Gunners di tirarsi indietro apre le porte ai bianconeri per assicurarsi un attaccante duttile e promettente. Un colpo che potrebbe cambiare le sorti dell’attacco torinese, con gli occhi puntati sul forte bomber svedese. Il futuro di Gyokeres si gioca ora, e Torino potrebbe essere la sua prossima casa.

Gyokeres Juve, l’Arsenal si toglie dalla corsa per l’attaccante? Tutti gli ultimi aggiornamenti sul bomber svedese. Il calciomercato Juve potrebbe registrare una svolta improvvisa sul fronte attaccante. Con l’Arsenal vicino a chiudere per Benjamin Sesko, come riportato dalla testata tedesca BILD, si allontana Viktor Gyokeres dal club inglese, riaccendendo le opportunitĂ di vederlo a Torino. I bianconeri seguono con attenzione la situazione, soprattutto in vista di una possibile partenza di Dusan Vlahovic, da tempo al centro di voci di mercato. Secondo alcune indiscrezioni, la Juve avrebbe giĂ definito un’offerta importante per convincere sia il giocatore che lo Sporting Lisbona, che non avrebbe gradito la proposta economica dell’Arsenal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juve, l’Arsenal si toglie dalla corsa per l’attaccante? Virata decisiva per un altro obiettivo dei bianconeri: il domino può portare lo svedese a Torino

Calciomercato Juve, l’Arsenal bussa alla porta della dirigenza: un bianconero nel mirino, ma non è in pole. Ultime - L'Arsenal si fa avanti tentante per rafforzare l’attacco, bussando alla porta della Juventus. Secondo le indiscrezioni, i Gunners stanno puntando un bianconero nel mirino, anche se non in pole position.

Nonostante una stagione complicata per il Real Madrid, Kylian Mbappé si toglie la soddisfazione di vincere la Scarpa d'Oro al suo primo anno con la maglia dei Blancos: i 31 gol in campionato gli valgono il primo posto in classifica ? Niente da fare per Viktor Vai su Facebook

LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Kolo Muani ha detto sì alla Juventus! Costa in Italia stasera. Laporta:...; Bendtner: “Bevo birra, colleziono vino e sogno di scalare l’Everest”; Record – Gyokeres ha rifiutato il Manchester United: le squadre in corsa.

Niente Juve per Gyokeres, l'agente punta tutto sull'Arsenal: il retroscena - Con la consueta premessa che le vie del mercato sono infinite, in questo caso più che mai visto che ci sono di mezzo intrighi e carte bollate, sembra proprio che Viktor Gyökeres non diventerà un gioca ... Da msn.com

Juve, pronto il primo colpo estivo: nuovo attaccante dall’Arsenal - La Juve in vista dell’estate è pronta ad affondare il colpo per il primo rinforzo del nuovo anno ed in tal senso si pensa al reparto avanzato. calciomercato.it scrive