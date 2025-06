Gyokeres Juve dagli States parte l’assalto al bomber | già pronta per lo Sporting Lisbona questa prima offerta! Cifre e dettagli

Dagli Stati Uniti, la Juventus si prepara a sferrrare l'assalto decisivo per Viktor Gyokeres, l’attaccante che sta infiammando il mercato. Con cifre e dettagli pronti, i bianconeri puntano a strappare il bomber allo Sporting Lisbona, in rotta col club portoghese. L’affare si fa sempre più caldo: ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla prima offerta e le mosse che potrebbero cambiare il destino dell’attacco juventino.

Gyokeres Juve, dagli Stati Uniti parte l’assalto al bomber svedese: già pronta per lo Sporting Lisbona questa prima offerta! Cifre e dettagli dell’affare. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fornisce preziosi aggiramenti per quanto riguarda il futuro di Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona in rottura totale col suo attuale club sul fronte cessione. Il calciomercato Juve direttamente dagli States dove si trova per il Mondiale per Club starebbe preparando la prima proposta ufficiale da presentare ai portoghesi: sul tavolo un’ offerta da 70 milioni di euro complessivi, molto elaborata tra parte fissa, pagamento a rate, bonus legati ai risultati individuali e di squadra e oneri accessori facili da raggiungere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juve, dagli States parte l’assalto al bomber: già pronta per lo Sporting Lisbona questa prima offerta! Cifre e dettagli

