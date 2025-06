Gyokeres alla Juve l’indizio parla chiaro | adesso manca solo un dettaglio

Il mercato della Juventus si infiamma con il possibile arrivo di Gyokeres, il bomber svedese ormai nel mirino di mezza Europa. L’indizio è chiarissimo: l’affare sembra in dirittura d’arrivo, manca solo un piccolo dettaglio che potrebbe cambiare le sorti di questa trattativa. La voce si fa sempre più forte, e i tifosi già sognano una nuova stella pronta a illuminare il skudetto. Tutto lascia pensare che...

La Juve può ingaggiare il bomber svedese ambito da mezza Europa: c’è un indizio chiarissimo, manca solo un piccolo dettaglio (Ansa Foto) – SerieAnews Superata la fase in cui gli allenatori si sono rubati completamente la scena del mercato nazionale ed internazionale, spetta ora ai calciatori fungere da protagonisti, com’è sempre stato e come probabilmente lo sarà sempre. E quindi, sebbene il mercato non sia ancora aperto ufficialmente, il tourbillon è bello che è partito, con una girandola pronta ad innescarsi. E chi sono i calciatori che più di tutti attirano le fantasie della tifoseria? Beh, facile rispondere a questa domanda. 🔗 Leggi su Serieanews.com