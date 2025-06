gwyneth paltrow colazione toscana in topless e i commenti sono esilaranti

Gwyneth Paltrow ha risvegliato il web con la sua toccante colazione toscana in topless, scatenando commenti esilaranti tra fan e critici. Se Bruno Barbieri la vedesse, senza dubbio la chiamerebbe “mapazzone”, ma il suo brunch “high protein” conquista tutti. L’attrice, innamorata dell’Italia, condivide momenti autentici della sua vacanza, dimostrando ancora una volta quanto il nostro paese sia un’ispirazione senza confini. E voi, cosa ne pensate di questa insolita colazione?

Se lo vedesse Bruno Barbieri, non esiterebbe a definirlo un “mapazzone”. Perché la colazione di ispirazione toscana, “Tuscan inspired high protein boyfriend breakfast”, che Gwyneth Paltrow, in vacanza nella sua adorata casa in Italia (l’attrice è solo una delle innumerevoli star americane innamorate del Belpaese, da Sting a Harry Style) prepara per il marito Brad Falchuk, a base di fagioli cannellini, uova e salsiccia, e documentata in un video postato sul suo account Instagram ufficiale, nel quale la star è ripresa di schiena e in Senza veli, non solo è diventata virale ma ha scatenato un’ora di commenti non propriamente celebrativi. 🔗 Leggi su Dilei.it