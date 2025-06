Gunner l'American Bully XL che sfida i pregiudizi e mostra il lato tenero di questa razza | il video in cui accudisce la Bassotta incinta

Gunner, l’American Bully XL, sfida i pregiudizi mostrando il suo lato più tenero e protettivo. In un emozionante video, si prende cura della sua amica Bassotta incinta, dimostrando quanto sia fondamentale guardare oltre le apparenze e conoscere la personalità di ogni cane. La sua storia, diventata virale su Instagram, ci ricorda quanto la relazione e il contesto siano essenziali per capire davvero questa razza spesso fraintesa. Continua a leggere.

Gunner è un American Bully XL che vive insieme alla sua amica Bassotta incinta. Su Instragram il video che mostra come accudisce la cagna e i cuccioli sono diventati virali. Questa razza è stata vietata nel Regno Unito e questo visto ci mostra quanto sia importante non generalizzare ma considerare sempre la relazione, il contesto e la personalità di ogni singolo cane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

