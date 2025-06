Guido Giovanni Marro l' agente di polizia penitenziaria morto nello schianto in moto

Una tragica perdita scuote la comunità di Savigliano: Guido Giovanni Marro, giovane agente di polizia penitenziaria di soli 31 anni, ha perso la vita in un incidente stradale durante una serata tranquilla. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra colleghi e familiari, mentre si cercano di chiarire le cause di uno sfortunato fato che ci invita a riflettere sulla sicurezza sulle nostre strade. La memoria di Guido rimarrà sempre viva nei cuori di chi lo conosceva.

Un giovane agente di polizia penitenziaria, Guido Giovanni Marro, di 31 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, martedì 17 giugno, sulla strada provinciale 662, in direzione Marene, nel territorio comunale di Savigliano (Cuneo).

Guido Giovanni Marro, 31 anni, originario di Cervinara e residente a Saluzzo, ha perso la vita in un grave incidente stradale.

Classe 1994, originario della provincia di Benevento, Guido Giovanni Marro ha perso la vita scontrandosi con un Suv in via Alba.

