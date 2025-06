Guido Giovanni Marro agente penitenziario di 31 anni morto in un incidente | lutto in provincia di Avellino

Una tragica perdita scuote la comunità di Cervinara: Guido Giovanni Marro, giovane agente penitenziario di soli 31 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Cuneo. La sua dedizione e il sorriso sincero mancheranno profondamente a tutti. La città si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi in un abbraccio di solidarietà e cordoglio. Continua a leggere.

La comunità di Cervinara, in provincia di Avellino, piange la prematura scomparsa di Guido Giovanni Marro, 31 anni, agente di Polizia Penitenziaria, morto in un incidente stradale a Cuneo, dove prestava servizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tragedia sulla Provinciale 662: muore a 31 anni Guido Giovanni Marro, originario di Cervinara - Una tragedia sconvolge la provinciale 662: Guido Giovanni Marro, 31 anni, originario di Cervinara e residente a Saluzzo, ha perso la vita in un grave incidente stradale.

Classe 1994, originario della provincia di Benevento, Guido Giovanni Marro ha perso la vita scontrandosi con un Suv in via Alba.

