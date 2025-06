Guido Angelozzi è ormai un ex il Frosinone riparte dal duo Doronzo-Frara

Guido Angelozzi, dopo cinque anni di successi e sfide con il Frosinone, ha deciso di voltare pagina. La sua partenza apre un nuovo capitolo, mentre il club si rilancia con il duo Doronzo-Frara alla guida. A Milano, tra cene e incontri, si delineano i primi passi del futuro giallazzurro, pronti a scrivere un’altra entusiasmante stagione. La rinascita del Frosinone comincia ora: restate con noi per scoprire le novità !

Guido Angelozzi si può considerare ormai un ex giallazzurro. Ieri - come riportato da gianlucadimarzio.com - è andata in scena a Milano una cena tra il Ds e il nuovo allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane. Il direttore sportivo lascia Frosinone dopo 5 anni intensi, con tanti calciatori. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it