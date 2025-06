Guida per i Turisti in Israele | situazione attuale e uscita dal Paese

Se stai pianificando un viaggio in Israele o sei già nel paese, è fondamentale essere aggiornati sulla situazione attuale. Il Ministero del Turismo israeliano fornisce informazioni essenziali per garantire la tua sicurezza e facilitare eventuali uscite dal territorio. Ricorda che la situazione può cambiare rapidamente, quindi affidati solo a fonti ufficiali per gli ultimi aggiornamenti. Ecco tutto quello che devi sapere per muoverti in sicurezza in questa fase delicata.

Una guida sulla situazione. Alla luce degli eventi attuali, il Ministero del Turismo israeliano fornisce le seguenti informazioni ai turisti presenti nel Paese. Si sottolinea che la situazione è soggetta a rapidi cambiamenti: si raccomanda di fare riferimento esclusivamente a fonti ufficiali per gli aggiornamenti. 1. Partenze aeree da Israele. Attualmente non sono operativi voli commerciali né voli di evacuazione regolari da Israele verso l'estero, né da parte di compagnie aeree israeliane né straniere. Secondo stime aggiornate, la possibile ripresa dei voli potrebbe avvenire non prima di giovedì.

