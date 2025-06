Guida allo squeeze play Come e quando farlo

Se desideri migliorare il tuo gioco di poker e sfruttare al massimo le occasioni di profitto, conoscere lo squeeze play è fondamentale. Questa strategia, efficace in specifiche situazioni preflop, può portarti grandi vantaggi se applicata correttamente. Tuttavia, bisogna usarla con attenzione, per evitare di essere scoperti e contrastati dagli avversari più esperti. Scopri come e quando utilizzare lo squeeze play per dominare il tavolo e aumentare le tue vincite a lungo termine.

Esistono molte situazioni nelle quali possiamo fare profitto nel lungo periodo con dei contro-rilanci preflop. La metodologia più conosciuta è lo squeeze play che si verifica in determinate situazioni. Attenzione però a bilanciare bene: anche i vostri avversari conoscono questa tecnica e le relative contromisure. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Guida allo squeeze play. Come e quando farlo

