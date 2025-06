Guida a zigzag e finisce per terra con lo scooter poi morde un carabiniere e minaccia

In un episodio che ha scuotuto le strade di Sestri Levante, un giovane di 25 anni ha attraversato un parapiglia che ha coinvolto carabinieri e cittadinanza. Dopo aver percorso le vie cittadine in stato di alterazione, ha perso il controllo dello scooter, finendo rovinosamente a terra. La sua reazione violenta, che ha incluso morsi e minacce, ha portato all'arresto per violenza, resistenza e danneggiamento, sottolineando quanto sia fondamentale il rispetto delle forze dell’ordine e della sicurezza pubblica.

I carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno arrestato un 25enne italiano con l'accusa di violenza, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’uomo, verosimilmente sotto l’effetto di alcol alla guida di uno scooter, dopo aver percorso le vie cittadine procedendo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Guida a zigzag e finisce per terra con lo scooter, poi morde un carabiniere e minaccia

