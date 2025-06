Guerra tra Israele e Iran Ali Khamenei | La battaglia ha inizio

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, segnando una nuova fase di conflitto nella regione. Ali Khamenei, la potente Guida Suprema iraniana, rompe il silenzio con un messaggio deciso: "La battaglia ha inizio". Dopo le provocazioni di Donald Trump e le minacce di resistere, l'Iran si prepara a difendersi, riaffermando la sua posizione. La scena geopolitica è pronta a cambiare: cosa ci riserva il futuro?

«La battaglia ha inizio». Con questa frase, la Guida Suprema dell’Iran Ali Khamenei ha rotto il silenzio sul conflitto in corso con Israele dopo che Donald Trump ha invitato Teheran alla « resa incondizionata », affermando anche che gli Stati Uniti «per ora» non procederanno con l’uccisione dell’ayatollah, ma ne conoscono la posizione. Nel post di Khamenei, secondo la traduzione di Iran International, si legge anche: «Ali ritorna a Khaybar», un riferimento storico alla conquista da parte del primo imam sciita della cittĂ ebraica nel VII secolo. «Con l’aiuto di Allah, la Repubblica Islamica trionferĂ sul regime sionista per volontĂ di Dio», conclude il post. 🔗 Leggi su Lettera43.it