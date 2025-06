Guerra le parole di Khamenei | Non ci arrenderemo mai Israele sarà punito Trump | Putin si è offerto di mediare ecco cosa ho risposto

In un contesto di tensioni crescenti e dichiarazioni incisive, Ali Khamenei lancia un messaggio forte e chiaro: "Israele ha commesso un grande errore e sarà punito". La guerra delle parole si fa sempre più aspra, mentre le diplomazie cercano di mediare. Come reagirà la scena internazionale? E quali saranno le conseguenze di questi scontri verbali e reali? La risposta potrebbe cambiare gli equilibri globali.

“Israele ha commesso un grande errore e sarà punito”. È il duro avvertimento lanciato dalla Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, al premier israeliano Benjamin Netanyahu. “ Chi conosce la storia dell’Iran sa che sappiamo rispondere alle minacce. Le conseguenze di un attacco americano saranno gravi e irreparabili ”, ha dichiarato Khamenei in un messaggio trasmesso dalla tv di Stato iraniana. Intanto, l’ Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha confermato che Israele ha distrutto due edifici a Karaj, vicino Teheran, dove venivano prodotti componenti per centrifughe di uranio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it