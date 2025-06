Guerra Israele-Iran Trump vuole entrare nel conflitto

Nella complessa crisi mediorientale, il ruolo di Donald Trump si fa sempre più cruciale: mentre Israele e Iran si scambiano attacchi e minacce, la Casa Bianca si prepara a decidere se intervenire direttamente o mantenere una posizione di distacco. L’ombra di un possibile coinvolgimento globale si allunga, e il mondo osserva con attenzione le mosse dell’ex presidente, che sembra voler riaffermare il suo peso strategico in questa intricata partita internazionale.

Nella crisi mediorientale in corso, l'unico vero ago della bilancia è probabilmente Donald Trump. Mentre Israele colpisce le infrastrutture militari iraniane e l'Iran prende di mira Tel Aviv, la Casa Bianca sta valutando se restare nel ruolo di garante a distanza o intervenire direttamente. Nella giornata di ieri abbiamo visto Donald Trump nella Situation Room, dopo che ha lasciato prontamente il G7 in corso in Canada. I media americani parlano di 48 ore decisive: il presidente deve scegliere tra la prosecuzione della pressione diplomatica o un'operazione militare mirata, potenzialmente devastante.

