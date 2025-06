Guerra Israele-Iran possibile intervento degli Usa? Le parole e i post di Trump la nuova task force le portaerei | i segnali da Washington

L’escalation tra Israele e Iran sta scuotendo la stabilità della regione, mentre le parole e i post di Trump alimentano il dibattito sul possibile intervento degli Stati Uniti. La nuova task force e le portaerei schierate a Washington segnano un nuovo capitolo di tensioni. Ma quali sono i segnali concreti che ci arrivano dalla capitale americana? Scopriamolo insieme, per comprendere meglio gli sviluppi di questa crisi globale.

Gli attacchi da Israele verso l'Iran hanno riacceso le ostilità aperte tra i due Paesi: dopo le incursioni portate a compimento da Tel Aviv, Teheran ha risposto lanciando missili balistici.

