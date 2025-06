Guerra Israele-Iran Khamenei | La battaglia ha inizio

La tensione tra Israele e Iran raggiunge un nuovo picco: questa notte, oltre 50 aerei israeliani hanno colpito obiettivi militari iraniani, tra cui siti di centrifughe nucleari e fabbriche di armamenti. La regione si avvicina a una possibile escalation, mentre le autoritĂ di Teheran e il leader Khamenei osservano con attenzione. La battaglia ha inizio, e il mondo aspetta di vedere quali saranno le conseguenze di questa controversa offensiva.

Stando a quanto riferito dall'esercito questa mattina, Israele ha lanciato un'ondata di attacchi con piĂą di 50 aerei contro obiettivi militari dell'Iran, durante la notte. Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver colpito i siti di produzione di centrifughe usati per il programma nucleare e di armi dell'Iran. L'esercito ha aggiunto che tra le fabbriche di armi colpite c'era un sito per la produzione di materie prime e componenti per l'assemblaggio dei missili terra-terra che il regime iraniano ha lanciato contro Israele, nonchĂ© strutture per la produzione di sistemi e componenti per missili terra-aria progettati per colpire aerei.