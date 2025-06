Guerra Israele-Iran e decisione Fed | mercati finanziari in tensione

Le tensioni tra Israele e Iran, unite alle aspettative sulla decisione della Fed sui tassi di interesse, creano un clima di forte incertezza nei mercati finanziari. Gli investitori sono sempre più cauti, con le Borse asiatiche contrastate e i futures europei e americani in difficile equilibrio. In questo scenario turbolento, il petrolio sfiora i massimi recenti, sottolineando l’instabilità globale. Resta con noi per scoprire come evolverà questa complessa situazione.

La guerra tra Israele e l'Iran e le attese per la decisione, oggi, della Fed sui tassi di interesse alimentano l'avversione al rischio degli investitori e l'incertezza sui mercati. Le Borse in Asia sono contrastate, Tokyo è in rialzo (+0,7%) ma Hong Kong (-1,3%) e le cinesi (Shanghai -0,01%; Shenzhen -0,07%) hanno i listini in rosso. I futures sugli indici europei sono in calo e quelli Usa in leggero rialzo. Il petrolio è vicino ai massimi degli ultimi 5 mesi mentre il dollaro scivola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra Israele-Iran e decisione Fed: mercati finanziari in tensione

