Guerra Israele-Iran e decisione Fed | impatto sui mercati asiatici e mondiali

L’attuale escalation tra Israele e Iran, insieme alle attese sulla decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse, scuotono i mercati globali. L’incertezza alimenta l’avversione al rischio tra gli investitori, con le Borse asiatiche che mostrano segni contrastanti: Tokyo in salita, Hong Kong e Cina in calo. Si preannunciano giorni cruciali per capire come questi eventi influenzeranno l’economia mondiale, considerando anche il rialzo dei prezzi del petrolio.

La guerra tra Israele e l'Iran e le attese per la decisione, oggi, della Fed sui tassi di interesse alimentano l'avversione al rischio degli investitori e l'incertezza sui mercati. Le Borse in Asia sono contrastate, Tokyo è in rialzo (+0,7%) ma Hong Kong (-1,3%) e le cinesi (Shanghai -0,01%; Shenzhen -0,07%) hanno i listini in rosso. I futures sugli indici europei sono in calo e quelli Usa in leggero rialzo. Il petrolio è vicino ai massimi degli ultimi 5 mesi mentre il dollaro scivola.

