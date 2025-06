Guerra Israele-Iran attacchi incrociati nella notte Khamenei | La battaglia ha inizio

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con attacchi incrociati che scuotono la notte e sirene d’allarme che risuonano nel cuore di Israele. L’IDF risponde con raid missilistici su Teheran, mentre il mondo osserva in apprensione. Dopo le dichiarazioni di Trump sulla possibile coinvolgimento degli Stati Uniti, il conflitto si avvicina a un punto di svolta cruciale: la battaglia ha ormai inizio, e il futuro resta incerto.

Ancora attacchi incrociati tra Israele e Iran nella notte. Sirene d’allarme hanno suonato nel nord e nel centro di Israele e, successivamente, l’Idf ha lanciato raid missilistici nell’area della capitale Teheran. Intanto, dopo che ieri, martedì, il presidente americano Donald Trump ha detto di non escludere che gli Usa possano entrare in guerra a fianco dello Stato ebraico, invitando la guida suprema Ali Khamenei alla “ resa incondizionata “, quest’ultimo ha risposto sui social dicendo che “la battaglia ha inizio”. Ecco tutte le notizie di oggi IN AGGIORNAMENTO Per Khamenei “la battaglia ha inizio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it