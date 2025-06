Guerra Iran-Israele | voli deviati petrolio + 7% Gli effetti sui flussi globali

Le tensioni crescenti tra Iran e Israele stanno trasformando radicalmente i flussi globali di energia e mobilità. La chiusura dello spazio aereo in Medio Oriente ha provocato la deviazione di voli e interrotto rotte strategiche, influenzando il mercato petrolifero e le rotte commerciali internazionali. In questo scenario complesso, sette effetti chiave si delineano sui flussi globali, con ripercussioni che potrebbero durare a lungo. Scopriamo come questa crisi plasmerà il nostro futuro.

Roma, 17 giugno 2025 — Le crescenti tensioni in Medio Oriente hanno portato all’immediata chiusura dello spazio aereo iracheno e a numerose cancellazioni di voli da parte di importanti compagnie aeree internazionali. Dopo l’ escalation di raid e contro-raid tra i due Paesi, le autorità di aviazione civile di Iraq, Iran, Israele, Giordania e Siria hanno disposto la chiusura del proprio spazio aereo, costringendo circa 3mila voli a essere cancellati o dirottati su rotte alternative. La situazione geopolitica instabile si riflette pesantemente anche sui mercati energetici, con un’impennata dei prezzi del petrolio, che risentono delle preoccupazioni per la sicurezza delle rotte di trasporto, in particolare dello Stretto di Hormuz, uno snodo cruciale per il petrolio globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra Iran-Israele: voli deviati, petrolio + 7%. Gli effetti sui flussi globali

In questa notizia si parla di: iran - israele - voli - guerra

