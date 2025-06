Guasto alla linea elettrica | condominio resta senza luce per quasi due giorni

Un blackout improvviso ha lasciato senza energia elettrica un intero condominio di via Tazzoli a Caserta, con residenti costretti a vivere più di 36 ore al buio. La causa? Un guasto a una linea da 380 volt ha interrotto la corrente, creando disagi e preoccupazioni tra gli abitanti. Secondo Enel Distribuzione, il problema è stato provocato da...

Più di 36 ore senza corrente elettrica. Succede ai residenti di un condominio di via Tazzoli, a Caserta, dove un guasto a una linea da 380 volt ha provocato un blackout con alcune abitazioni lasciate al buio. Il problema, secondo quanto riferito da Enel Distribuzione, è stato causato da.

