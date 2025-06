Guardiola scarica Grealish | deve tornare ad avere le farfalle nello stomaco siamo stati onesti con lui

Pep Guardiola ha deciso di scaricare Jack Grealish, lasciandolo fuori dal Mondiale per Club e chiedendogli di ritrovare sé stesso. Un colpo duro che rischia di segnare la fine di un capitolo importante nella sua carriera al Manchester City. La comunicazione ufficiale del tecnico inglese lascia pochi dubbi: il futuro di Grealish è tutto da scrivere. Ma cosa riserverà il destino a questo talento? Restiamo sintonizzati.

Pep Guardiola ha scaricato Jack Grealish. Il centrocampista inglese non è stato convocato per il Mondiale per Club negli Stati Uniti e nelle ultime ore è arrivata la motivazione ufficiale da parte del tecnico. Le parole, rilasciate in conferenza stampa, sanno quasi di sentenza per il giocatore che dovrà prima di tutto "ritrovare sé stesso". Ma a questo punto è più probabile, un suo addio. Ne ha parlato il Guardian. A seguire un breve estratto. Guardiola spiega l'esclusione di Grealish. «Ha parlato con il club e abbiamo deciso cosa fosse meglio. Jack è un giocatore eccezionale. L'unica ragione per cui non ha giocato la scorsa stagione è ovviamente una mia decisione.

