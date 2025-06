Guardiola infrange la sua regola sulla scelta del capitano | È la prima volta in carriera che lo faccio

Pep Guardiola rompe un suo fondamentale diktat sulla scelta del capitano, segnando un singolare punto di svolta nella sua carriera da allenatore. Per la prima volta, l’allenatore del Manchester City si discosta dalla sua consueta linea, aprendo nuove prospettive e sfide per la squadra. Un gesto che potrebbe rivoluzionare il modo di gestire lo spogliatoio e influenzare il futuro dei Citizens. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa decisione sorprendente.

Guardiola infrange la sua regola sulla scelta del capitano per la prima volta in carriera: l'allenatore del Manchester City ha già deciso di apportare un cambiamento significativo alle sue regole nella gestione dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: guardiola - infrange - regola - scelta

Guardiola infrange la sua regola sulla scelta del capitano: È la prima volta in carriera che lo faccio.

Guardiola infrange la sua regola sulla scelta del capitano: “È la prima volta in carriera che lo faccio” - Guardiola infrange la sua regola sulla scelta del capitano per la prima volta in carriera: l'allenatore del Manchester City ha già deciso di apportare ... fanpage.it scrive

Pagina 2 | Guardiola e l'incredibile regola dei due chili: "Se non la rispetti..." - Di solito, per un giocatore importante, la regola viene nascosta sotto al tappeto perché c'è grande bisogno di quell'elemento. Lo riporta corrieredellosport.it