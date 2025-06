Guardiagrele accoglie Wayne in Abruzzo 2025 e diventa casa per 15 studenti americani

Guardiagrele si trasforma in un vivace crocevia culturale accogliendo Wayne in Abruzzo 2025, un’esperienza unica per 15 studenti americani provenienti dalla Wayne State University di Detroit. Dal 21 giugno al 19 luglio 2025, questa iniziativa educativa promuove scambi interculturali e approfondimenti storici, grazie all’impegno delle professoresse Silvia Giorgini, Elena Past e Jessica Sciubba. Un’opportunità speciale per vivere l’Abruzzo come mai prima d’ora, creando ricordi indelebili e ponti tra culture diverse.

Guardiagrele diventa “casa” per 15 studenti americani con Wayne in Abruzzo 2025: programma di studio promosso dalla Wayne State University di Detroit, Michigan, in calendario dal 21 giugno al 19 luglio 2025. L’iniziativa è organizzata dalle docenti Silvia Giorgini, Elena Past e Jessica Sciubba. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Guardiagrele accoglie Wayne in Abruzzo 2025 e diventa “casa” per 15 studenti americani

In questa notizia si parla di: guardiagrele - wayne - abruzzo - diventa

Guardiagrele accoglie Wayne in Abruzzo 2025 e diventa “casa” per 15 studenti americani.

Donazione organi, Guardiagrele primo in Abruzzo - in provincia dell'Aquila: l'Abruzzo nel complesso si piazza così al dodicesimo posto tra le regioni italiane, con la fascia d'età più generosa quella ... Scrive ansa.it

Guardiagrele la più generosa - In Abruzzo Guardiagrele al primo posto per percentuale di consensi. Come scrive rainews.it