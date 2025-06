Gualtieri spende per il Gay Pride 80mila euro dei romani | monta la protesta del centrodestra

Il dibattito sulla spesa pubblica per eventi simbolici infiamma Roma: Gualtieri, tra TikTok e chitarre, ha destinato 80mila euro dei contribuenti romani al Roma Pride, suscitando le critiche del centrodestra. Una decisione che riaccende le polemiche sull’uso dei fondi pubblici, già sollevate in passato per altre manifestazioni. La questione si inserisce in un contesto di tensioni politiche e sociali, sottolineando quanto sia complesso trovare un equilibrio tra sostegno culturale e responsabilità economica.

Gualtieri ci ricasca: tra un tik tok e un altro, tra una schitarrata un “Io ci sto” con cui termina i suoi video spot ha foraggiato con 80mila euro (dei romani) gli organizzatori del Roma Pride (come si chiama ora il Gay Pride ) di sabato scorso. Un caso analogo a quello che «era accaduto c on la manifestazione pro-Europa da 350 mila euro, ed è successo ancora – attacca il capogruppo della Lega, Fabrizio Santori – il sindaco Gualtieri con la fascia tricolore ha sfilato sui carri del Roma Pride finanziato con 80 mila euro pubblici erogati al Circolo Mario Mieli per il Roma Pride 2025, tramite Zetema, per finanziare l’ufficio stampa, l’organizzazione artistica, l’audio, le luci, l’allestimento e la manutenzione del sito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gualtieri spende per il Gay Pride 80mila euro dei romani: monta la protesta del centrodestra

In questa notizia si parla di: gualtieri - 80mila - euro - romani

Quindi @ellyesse e @ZanAlessandro inveiscono contro la #Meloni perchè mancano i soldi alla sanità distrutta in precedenza dal @pdnetwork ..poi usano 80mila euro dei romani per fare il #Pride #Gualtieri Vai su X

È inaccettabile che il Comune di Roma, guidato dal Sindaco Gualtieri del PD, destini 80 mila euro di fondi pubblici a una manifestazione divisiva e ideologicamente connotata come il Pride. È sacrosanto manifestare, ma che non si faccia con i soldi di tutti i con Vai su Facebook

Gualtieri spende per il Gay Pride 80mila euro dei romani: monta la protesta del centrodestra; Un ex consigliere dem per l'ex provincia: nuova nomina nello staff di Gualtieri. Guadagnerà 80mila euro; Roma - Nuova nomina nello staff di Gualtieri. Emiliano Minnucci trova lavoro, guadagnerà 80mila euro.

Roma, Gualtieri ci casca ancora: dopo la piazza pro Europa finanzia pure il Pride dell'odio - Dopo che sul Tempo abbiamo reso nota la cifra che il Comune di Roma ha destinato all’associazione Circolo di Cultura Mario Mieli ... Riporta iltempo.it

Pride e urla antisemite, bufera sui fondi pubblici: dal Comune di Roma 80 mila euro - Ottantamila euro dal Comune di Roma all’associazione Circolo di Cultura Mario Mieli come «supporto per la realizzazione dell’evento ... Secondo iltempo.it