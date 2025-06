Gualtieri ci casca ancora | dopo la piazza pro Europa finanzia pure il Pride dell' odio

Gualtieri ci casca ancora: dopo aver sostenuto il Pride e finanziato con 80.000 euro l’associazione Circolo di Cultura Mario Mieli, emergono nuove ombre sulla trasparenza di questa decisione. La delibera, datata 29 maggio, è stata approvata senza coinvolgimento dell’opposizione e in modo poco chiaro. Ma si può davvero continuare a finanziare così spregiudicatamente iniziative che dividono il Paese? La questione solleva dubbi su come vengano gestiti i soldi pubblici e la vera natura di queste scelte.

Ci risiamo? Dopo che sul Tempo abbiamo reso nota la cifra che il Comune di Roma ha destinato all'associazione Circolo di Cultura Mario Mieli per finanziare il Pride di Roma, ovvero 80.000, sono emersi nuovi dettagli. Prima di tutto la cifra in questione è stata erogata tramite la municipalizzata Zètema. Ma quando è stato deciso? E, soprattutto, è stata informata l'opposizione? No, perché delibera della giunta, datata 29 maggio, c'è stata senza dover passare per l'assemblea capitolina, l'organo del confronto democratico dove sono rappresentati tutti i partiti: dovrebbe essere lì che, insieme, si decidono gli eventi istituzionali eventualmente da sostenere. 🔗 Leggi su Iltempo.it