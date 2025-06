Gualtieri alla sala Smart Police Support | entro il 2026 11mila telecamere controlleranno Roma

Roma si prepara a diventare ancora più sicura con l'installazione di oltre 3.000 nuove telecamere, che entro il 2026 arriveranno a circa 11.000 unità. Questi occhi elettronici, collegati alla sala operativa "Smart Police Support", rafforzeranno il controllo e la sicurezza della città. Mercoledì 18 giugno, il sindaco Gualtieri e il questore Massucci hanno condiviso la strategia per un futuro più protetto. Un passo deciso verso una capitale intelligente e sicura.

Oltre tremila telecamere, che diventeranno fra le 10 e le 11mila entro il 2026, controllano Roma e sono collegate alla sala operativa "Smart Police Support" di Roma Capitale, dove nella mattinata di mercoledì 18 giugno si sono incontrati il sindaco Roberto Gualtieri e il questore Roberto Massucci.

