Gta online doveva essere in gta 3 nel 2001 secondo un ex sviluppatore rockstar

Scoperta affascinante che mette in luce come la visione di Rockstar per GTA Online fosse molto più avanti dei tempi, anticipando un fenomeno che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi. Immaginare un GTA 3 con modalità multiplayer integrate nel 2001 apre nuovi orizzonti sulla creatività e l’innovazione di questa saga. Questa storia ci invita a riflettere su come le idee rivoluzionarie siano spesso più vicine alla realtà di quanto si pensi, attese solo di essere scoperte e realizzate.

la pianificazione originale di gta online: un progetto ante litteram. Nel panorama dei videogiochi, molte innovazioni sono state anticipate e poi perfezionate nel tempo. Un esempio rilevante riguarda GTA Online, che in passato avrebbe potuto essere parte integrante di Grand Theft Auto 3. Questa scoperta rivela come il concept del multiplayer fosse già presente nei piani degli sviluppatori molto prima dell’effettiva implementazione, offrendo uno sguardo sulle idee che hanno plasmato la serie. le prime intenzioni degli sviluppatori di rockstar. Secondo le testimonianze di un ex dirigente tecnico di Rockstar, il multiplayer avrebbe dovuto debuttare con GTA 3. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Gta online doveva essere in gta 3 nel 2001 secondo un ex sviluppatore rockstar

