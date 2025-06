Gs Avanguardia 1953 a Pistoia iniziano gli Open Day per il calcio di tutti

gs avanguardia 1953 a Pistoia apre le porte agli open day per il calcio di tutti, un'opportunità unica per riscoprire la passione e il divertimento di questo meraviglioso sport. Ricordate quando il calcio era spontaneità, amicizia e sogno? Ecco, preparatevi: quei momenti stanno per tornare. Quando il pallone torna a essere poesia. Ecco tre date da appuntarsi, per non perdere l’occasione. “Giocare a calcio significa divertirsi, ovvero esprimere appieno il...

Pistoia, 18 giugno 2025 – Ricordate quando il giuoco del calcio era lo sport più popolare e praticato al mondo, quando in ogni angolo del pianeta i bambini si radunavano a gruppetti per correre ore e ore dietro un pallone? Ecco, preparatevi: quei momenti stanno per tornare. Quando il pallone torna a essere poesia. Ecco tre date da appuntarsi, per non perdere l’occasione. “ Giocare a calcio significa divertirsi, ovvero esprimere appieno il proprio talento. Tutto ciò si può fare gratuitamente nel Gruppo Sportivo Avanguardia 1953. Tanto meglio: la nostra Scuola Calcio è gratuita dal 1953”. Parola di Milena Corsini, responsabile della comunicazione della più antica società di calcio giovanile per tutti di Pistoia e provincia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gs Avanguardia 1953, a Pistoia iniziano gli Open Day per il calcio di tutti

In questa notizia si parla di: calcio - avanguardia - pistoia - iniziano

Gs Avanguardia 1953, a Pistoia iniziano gli Open Day per il calcio di tutti; Clara Mondonico ospite d'onore ai Tornei del Gruppo Sportivo Avanguardia a Pistoia; GS Avanguardia, appello al Comune di Pistoia: «Non fate morire la nostra società».

Gs Avanguardia 1953, a Pistoia iniziano gli Open Day per il calcio di tutti - Al campo Frascari domani, martedì 24 e giovedì 26 giugno si potrà provare gratuitamente a giocare a pallone. Da sport.quotidiano.net

Avanguardia, 70 anni di calcio per divertimento a Pistoia - di ricominciare a praticare calcio e a farlo per divertimento, senza ... Scrive lanazione.it