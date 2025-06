Gruppo Scout trovati i volontari | Il testimone passa a otto genitori

Dopo un difficile periodo di incertezza, la sezione argentana del Gruppo Scout si risolleva grazie all’impegno di otto genitori pronti a passare il testimone. Il rischio di chiusura sembrava imminente, ma la comunità ha dimostrato che con volontà e collaborazione si possono superare le difficoltà. Ora, con questa nuova linfa, il futuro del gruppo è di nuovo in mano a chi crede nel valore dello scoutismo e nel senso di comunità.

Il mese scorso Raffaele Colavecchi aveva lanciato l’allarme: la sezione argentana del Gruppo Scout è senza volontari, senza l’immissione di sangue nuovo sarebbe stato costretto a chiudere i battenti. "Veder chiudere il gruppo nella cittadina di don Minzoni è veramente triste – era il grido d’allarme del presidente della sezione scout CNGEI Terre Estensi, Colavecchi – Stiamo facendo un ultimo tentativo alla ricerca di volontari che abbiano voglia di aiutarci, altrimenti chiuderemo il gruppo scout aperto da circa vent’anni". La sua richiesta di aiuto non è rimasta inascoltata. La crisi infatti di vocazioni mordeva alle caviglie, mettendo a rischio la sopravvivenza del sodalizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gruppo Scout, trovati i volontari: "Il testimone passa a otto genitori"

