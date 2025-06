Green Night di Cadoneghe una festa del commercio all’insegna della sostenibilità e dell’intrattenimento

Green Night di Cadoneghe si prepara ad accendersi per l’ottava edizione, un evento che celebra il connubio tra sostenibilità, divertimento e commercio locale. Dalle ore 19 fino a mezzanotte, via Gramsci si trasforma in un grande salotto a cielo aperto, offrendo un’esperienza unica all’insegna dell’ecologia e del buon intrattenimento. Promossa con entusiasmo, questa festa rappresenta un’occasione imperdibile per vivere la comunità in modo consapevole e coinvolgente.

Cadoneghe si prepara ad accendersi per l’ottava edizione della Green Night, l’appuntamento che da anni unisce intrattenimento, commercio locale e attenzione all’ambiente, trasformando via Gramsci in un grande salotto a cielo aperto dalle ore 19 fino a mezzanotte. L’evento, promosso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Green Night di Cadoneghe, una festa del commercio all’insegna della sostenibilità e dell’intrattenimento

In questa notizia si parla di: green - night - cadoneghe - commercio

WWE: Brutale sconfitta per Chelsea Green contro Zelina Vega a Saturday Night’s Main Event - Durante il Saturday Night’s Main Event, Zelina Vega ha ottenuto una vittoria brutale contro Chelsea Green, mantenendo il WWE Women’s United States Championship.

Pronto a vivere un’estate ricca di emozioni e divertimento? Il Comune di Cadoneghe, insieme a Pro Loco e I Ponti del Commercio Cadoneghe, ha pensato a un calendario di eventi imperdibili per rendere le tue serate indimenticabili. Non perdere nemmeno u Vai su Facebook

Green Night di Cadoneghe, una festa del commercio all’insegna della sostenibilità e dell’intrattenimento; Cadoneghe, via libera dalla Regione al nuovo Distretto del Commercio.

Negozi aperti fino a mezzanotte, musica, sport e sociale: migliaia di persone alla Green Night - A Cadoneghe, comune col quale collaboriamo per il distretto del commercio, la Green Night si è rivelata non solo una grande occasione di festa, ma anche un formidabile veicolo promozionale per le ... Come scrive padovaoggi.it

Green Night di Cadoneghe: street food, musica live e negozi aperti - Dalle 19 alle 24 le Botteghe di Cadoneghe rimarranno aperte per trasformare via Gramsci un unico grande festival. Riporta padovaoggi.it