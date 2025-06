Gravidanze a rischio | da oggi attivo il trasporto in elicottero dalla Valtellina a Lecco

Un nuovo orizzonte per le gravidanze a rischio: dalla Valtellina a Lecco, parte oggi il trasporto in elicottero grazie alla sperimentazione del Servizio di Trasporto Assistito Materno (STAM). Un passo avanti fondamentale per garantire sicurezza e tempestività alle future mamme in situazioni critiche, migliorando l’assistenza sanitaria in territori difficili da raggiungere. Con questa iniziativa, si apre un capitolo di innovazione e solidarietà nel sistema sanitario regionale, perché ogni vita conta.

Al via la sperimentazione organizzativa del Servizio di Trasporto Assistito Materno (STAM) tramite elisoccorso nei territori delle Asst di Lecco e della Valtellina e Alto Lario. E' quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al Welfare, Guido Bertolaso. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Gravidanze a rischio: da oggi attivo il trasporto in elicottero dalla Valtellina a Lecco

In questa notizia si parla di: trasporto - valtellina - lecco - gravidanze

Gravidanze a rischio: da oggi attivo il trasporto in elicottero dalla Valtellina a Lecco; Elisoccorso per il Trasporto assistito materno: l'ospedale di Lecco hub di riferimento; Punti nascita in Valtellina, la rassicurazione di Asst: «Parti gemellari e prematuri nella massima sicurezza».

Trasporto materno assistito: la sperimentazione parte dalle Asst Lecco e Valtellina - LECCO – Al via la sperimentazione organizzativa del Servizio di Trasporto Assistito Materno (STAM) tramite elisoccorso nei territori delle Asst di Lecco e della Valtellina e Alto Lario. Riporta msn.com

Elisoccorso per il Trasporto assistito materno: Lecco hub di riferimento - Regione Lombardia ha approvato l'avvio della sperimentazione organizzativa dell’elisoccorso per il Servizio di trasporto assistito materno (Stam), un progetto innovativo volto a rafforzare la ... Si legge su leccotoday.it