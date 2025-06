Grave incidente sulla SS38 camion centra asfaltatrice

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla SS38 Variante di Morbegno, quando un camion ha colpito una macchina asfaltatrice in funzione, causando preoccupanti conseguenze. Le cause sono ancora al vaglio delle autorità, mentre i soccorsi sono intervenuti prontamente sul luogo. La sicurezza sulla strada rimane una priorità assoluta, e le indagini proseguiranno per fare luce su quanto accaduto e prevenire simili tragedie in futuro.

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 giugno, sulla SS38 Variante di Morbegno. Intorno alle 14.15, un autoarticolato, per cause ancora in fase di accertamento, ha centrato una macchina asfaltatrice in azione lungo la corsia sud, quella che da Colico conduce a Sondrio. L’impatto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Grave incidente sulla SS38, camion centra asfaltatrice

In questa notizia si parla di: grave - incidente - ss38 - asfaltatrice

Grave incidente sull’A7: motociclista sbalzata nella carreggiata opposta, è in codice rosso - Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente ha sconvolto l'A7, dove una motociclista è stata sbalzata nella carreggiata opposta ed è attualmente in codice rosso.

Incidente sulla ss38 in Alto Adige, muore motociclista - Una persona è morta in un incidente stradale che ci è verificato attorno alle 15 in Alto Adige, sulla ss38 dello Stelvio, a Corzes, frazione di Silandro, in Bassa Venosta. Secondo ansa.it