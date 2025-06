Grave incidente sulla SR70 a Poppi | una 20enne trasportata in elisoccorso a Careggi

Un grave incidente sulla SR70 a Poppi scuote la comunità: alle 17, il servizio di emergenza 118 è stato prontamente attivato per soccorrere una giovane donna di 20 anni coinvolta nello scontro tra un’auto e altri veicoli. Trasportata d’urgenza in elisoccorso a Careggi, la sua vita è ancora in bilico. La scena ha mobilitato immediatamente le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i soccorritori, sottolineando l’importanza della rapidità nell’affrontare situazioni critiche.

È stato attivato alle ore 17 il servizio di emergenza 118 della Asl Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto nel Comune di Poppi, lungo la Strada Regionale 70. Nello scontro è rimasta coinvolta un’autovettura. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi: un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Stia, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e l’elisoccorso Pegaso 1. Una giovane donna di 20 anni è stata soccorsa e trasportata in codice giallo (codice 2) all’ospedale Careggi di Firenze. Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Grave incidente sulla SR70 a Poppi: una 20enne trasportata in elisoccorso a Careggi

In questa notizia si parla di: incidente - poppi - elisoccorso - grave

