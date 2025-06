Grave incidente stradale muore a 19 anni dopo l’impatto tra i due mezzi

Un nuovo dramma ha scuotuto il Cuneese: questa mattina, lungo la provinciale 5 tra Roccaforte Mondovì e Villanova, un tragico incidente ha causato la morte di un ragazzo di soli 19 anni. La collisione, avvenuta vicino al Santuario di Santa Lucia, ha coinvolto più veicoli e lasciato la comunità sgomenta. Un evento che ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e distruttiva, sottolineando l’importanza della massima prudenza alla guida.

Un nuovo dramma della strada ha sconvolto il Cuneese all’alba di oggi, mercoledì 18 giugno. Una tragica collisione lungo la provinciale 5, nel tratto compreso tra Roccaforte Mondovì e Villanova, ha causato la morte di un ragazzo di soli 19 anni. L’incidente si è verificato intorno alle 7.30, nei pressi del Santuario di Santa Lucia, coinvolgendo due autovetture, un camion e un furgone. Proprio il conducente del furgone, un giovane nato nel 2006 ad Alba, ha perso la vita sul colpo, nonostante i tempestivi soccorsi da parte del personale del 118. Le dinamiche esatte dello scontro sono ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri, ma secondo le prime testimonianze i veicoli coinvolti procedevano in direzioni opposte: il camion era diretto verso Villanova, mentre il furgone Mercedes Vito viaggiava verso Roccaforte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

