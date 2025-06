Grave incidente a Pero | scooterista di 25 anni in codice rosso dopo lo scontro con un furgone

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina a Pero, coinvolgendo un giovane di 25 anni a bordo di uno scooter Yamaha T-Max e un furgone Dacia Dokker. L’impatto, avvenuto in via Keplero alle 8:30, ha lasciato il ragazzo gravemente ferito in codice rosso. Le sue condizioni sono preoccupanti e le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente. Restate aggiornati su DayItalianews per tutte le novità.

Violento impatto in via Keplero nella mattinata del 18 giugno. Un ragazzo di 25 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di mercoledì 18 giugno a Pero, nell'hinterland nord-ovest di Milano. Il giovane, a bordo di uno scooter Yamaha T-Max, si è scontrato con un furgone Dacia Dokker in via Keplero, intorno alle 8:30. Le condizioni del ferito. Le condizioni dello scooterista sono subito apparse molto gravi. È stato soccorso sul posto da un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso, e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

